Уральские следователи начали проверку из-за нападения на подростка в автобусе

В Екатеринбурге следователи начали проверку из-за инцидента в автобусе №50, где мужчина ударил 15-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Инцидент произошел вечером 4 сентября. По предварительной информации, у школьника произошел конфликт с мужчиной, в результате чего тот ударил подростка и сломал его наушники.

Следователи в ходе проверки установят все обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку ситуации.

Порталу Е1.ru подросток рассказал, что он ехал в переполненном автобусе, из-за чего не мог оплатить проезд телефоном, потому что не хотел передавать его незнакомым людям. Кондуктор начала обвинять его, что он хочет проехать бесплатно. Ее поддержала женщина, стоявшая около школьника. Подросток, по его словам, ответил ей: «Женщина, я сейчас заплачу за проезд», что возмутило ее парня.

«Он сорвал с меня полноразмерные наушники, которые все это время были на мне. Я резко развернулся и посмотрел на мужчину, он агрессивно спросил у меня: "Кто тут женщина?" Я извинился и попросил вернуть свои наушники. Он еще раз спросил у меня, я еще раз извинился, и в этот момент он ударил меня наушниками по голове»,— пояснил он. У школьника остался синяк с кровоподтеками.

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