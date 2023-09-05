В Рыбинске погиб выпавший из окна мальчик

В Рыбинске Ярославской области 4 сентября погиб 8-летний мальчик, выпавший из окна дома. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР РФ по Ярославской области Фото: пресс-служба СУ СКР РФ по Ярославской области

Мальчик выпал из квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома по улице Моторостроителей в микрорайоне Скоморохова гора. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых и облокотился на москитную сетку на подоконнике, которая не выдержала его веса.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение об ответственности за смерть мальчика.

Антон Голицын