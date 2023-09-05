В Рыбинске погиб выпавший из окна мальчик

В Рыбинске Ярославской области 4 сентября погиб 8-летний мальчик, выпавший из окна дома. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.
Фото: пресс-служба СУ СКР РФ по Ярославской области
Мальчик выпал из квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома по улице Моторостроителей в микрорайоне Скоморохова гора. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых и облокотился на москитную сетку на подоконнике, которая не выдержала его веса.
По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение об ответственности за смерть мальчика.