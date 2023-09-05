Шарафиев: Для осужденных ужесточили условия службы в зоне спецоперации

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев анонсировал изменения условий службы в зоне спецоперации (СВО) для заключенных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Он отметил, что по старым условиям осужденные получали помилование уже через полгода службы, после чего они могли вернуться к гражданской жизни в отличие от других участников СВО. Однако по новым условиям им придется служить до завершения СВО.

«Новые изменения должны исправить эту ситуацию. Теперь предполагается, что зеки через подписание контракта получают условно досрочное освобождение и отправляются в зону СВО на общих основаниях, то есть до завершения спецоперации»,— отметил господин Шарафиев.

"Ъ-Казань"