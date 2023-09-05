В Челябинске мобилизованный получил реальный срок за уклонение от службы

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу военнослужащего, обвиняемому в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ) в период мобилизации. Ему назначено пять лет восемь месяцев в колонии общего режима, сообщают в суде. Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что мобилизованному в ноябре 2022 года командование военной части предоставило увольнение. Однако по его окончанию он не явился на военную службу, и стал скрываться от службы на съемных квартирах в Челябинске. Мобилизованный трудоустроился и попытался получить новый паспорт гражданина РФ, сообщив в правоохранительные органы ложные сведения об утере документа.

«В конце апреля 2023 года военнослужащий в рамках розыскных мероприятий, был обнаружен сотрудниками военной полиции и доставлен в военную комендатуру, в связи с чем, его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено»,— поясняют в суде.

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