В Белорецком районе Башкирии с вертолета ищут пропавшего туриста

Начальник отдела юридического и кадрового обеспечения ГАУ «Молочная кухня» Айрат Янбулатов пропал в Белорецком районе Башкирии при восхождении на гору Ялангас, сообщила пресс-служба республиканского госкомитета по ЧС. Турист участвовал в марафоне Русского географического общества. Он должен был вернуться к месту начала маршрута вчера, 4 сентября.

Пока обнаружен только автомобиль туриста. В его поисках, которые продолжались минувшей ночью, участвует кинологический расчет госкомитета по ЧС и волонтерский кинологический расчет «Россоюзспаса», а также задействован пожарно-спасательный вертолет Ка-32.

Наталья Балыкова

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