Жители Свердловской области расплачиваются за кредит на гараж за 15 лет

Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов России, где чаще всего берут кредиты на гаражи и машино-места. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. Средняя стоимость гаража составляет 1 млн руб., а средний первоначальный взнос — 200 тыс. руб. За кредит уральцы планируют рассчитаться 15 лет.

Кроме того, Свердловская область заняла второе место по сроку окупаемости гаража при сдаче в аренду. В таком случае за кредит удается расплатиться за 12 лет.

Лидирующие места рейтинга по ипотеке на гаражи заняли Москва и Московская область. Республика Татарстан заняла первое место по сроку окупаемости гаража при сдаче в аренду.

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