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обновлено 09:33

Бывшего сотрудника Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» оштрафовали за хищение труб

Лысьвенский городской суд Пермского края признал бывшего начальника местного эксплуатационного управления Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Дмитрия Шабалина виновным в хищении.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, установлено, что подсудимый приказал подчиненным распилить принадлежащие предприятию стальные трубы, которые в последующем вывез с территории и использовал в строительстве частного дома. Сумма ущерба составила 130 тыс. руб.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, возмещения причиненного ущерба, приговорил виновного к штрафу в размере 40 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

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