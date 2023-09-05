Траты жителей Удмуртии на покупку алкоголя выросли до 11,5 млрд рублей

В Удмуртии по итогу первого полугодия 2023 года потратили 11,5 млрд руб. на покупку алкогольных напитков и пива. Это на 2,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Удмуртстат. На душу населения показатель оказался на уровне 7,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вторым по популярности продуктом оказались мясо и мясные продукты, на покупку которых жители потратили на 2,2% больше (11,5 млрд руб.), в расчете на душу населения — 7,9 тыс. руб. На покупку автомобильного бензина жители региона стали тратить на 2,5% больше и достигли отметки в 10,3 млрд руб. На душу населения показатель составил 7,1 тыс. руб.

В рейтинг «популярных» товаров также вошла молочная продукция, траты на которую выросли на 7,2% до 6,3 млрд руб. В расчете на душу населения это составляет 4,3 тыс. руб. Объем средств, затраченных на покупку хлеба и хлебобулочных изделий, сократился на 1,1% до 5,7 млрд руб. В расчете на одного жителя — 3,9 тыс. руб.