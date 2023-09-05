«Башнефть» повысила цены на дизельное топливо

ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») 5 сентября повысила цены на фирменных АЗС, увеличив стоимость дизельного топлива на 40 коп. с 58,8 руб. до 59,3 руб. Стоимость бензина осталась неизменной.

Предыдущее повышение цены дизельного топлива произошло 1 сентября, тогда оно подорожало на 60 коп. до 58,8 руб. С конца мая компания 13 раз увеличивала цены на топливо. Тарифы пересматривались как на все виды топлива, так и на отдельные марки бензина.

Ранее в УФАС по Башкирии не усмотрели нарушений в действиях компании, многократно повышающей цены на топливо.

Наталья Балыкова

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