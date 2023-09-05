На территории Большого Алтая впервые найдены постройки тюркских поселений VII-IХ веков

На территории Большого Алтая (макрорегион на границах России, Казахстана, Китая и Монголии) ученые впервые обнаружили фундаменты построек тюркских поселений VII-IХ веков н.э. Открытие было сделано в районе гор Калмаккырган, сообщается на сайте Алтайского госуниверситета.

Также группа археологов обнаружила на месте железный наконечник стрелы раннесредневекового типа, небольшую коллекция фрагментов керамики и кости животных.

«Мы получили интересные материалы для анализа. Очевидно, что дальнейшее изучение этой группы поселенческих памятников - очень перспективно: и, в целом, раннетюркская культура на территории казахстанского Алтая исследована достаточно слабо», - рассказал руководитель экспедиции, профессор Торайгырова университета Виктор Мерц (цитата по ТАСС).

Раскопки проводила группа ученых из России, Казахстана и Киргизии в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая». ней принял с участием ученых

Это уже пятая экспедиция в Восточном Казахстане, которая продолжила серию работ, начатых на Алтае в июле 2023 года.

Археологическая экспедиция стартовала в Кош-Агачском районе Республики Алтай 14 и проходила до 25 августа. Главная задача раскопок – это установление местонахождения и фиксация состояния 25 курганных могильников, включая захоронения раннесредневековых тюрков, а также одиночных захоронений.

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Александр Киселев