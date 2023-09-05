В Челябинске передали в суд дело о мошенничестве при продаже автозапчастей

Завершено расследование уголовного дела двух 29-летних челябинцев, обвиняемых в 50 эпизодах мошенничества при продаже автомобильных запчастей. Ущерб потерпевшим составил 1,4 млн руб. Материалы дела передали на рассмотрение в Советский районный суд Челябинска, сообщают в прокуратуре региона.

По версии следствия, в 2021–2023 годах семейная пара размещала в интернете объявления о продаже запасных частей, кузовных деталей и расходных материалов для автомобилей. После оформления и оплаты гражданами заказов они не исполняли взятые на себя обязательства, полученные деньги тратили по своему усмотрению.

«В результате преступных действий супружеской пары потерпевшим причинен ущерб в размере 1,4 млн руб., который в настоящее время частично возмещен обвиняемыми в размере 870 тыс. руб.»,— дополняют в областной прокуратуре.

На имущество фигурантов наложен арест.

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