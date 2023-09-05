ХК «Сочи» проиграл «Куньлунь Ред Стар» в матче второго тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на выезде уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» в рамках второго тура КХЛ. Матч закончился со счетом 3:0.

Счет в матче открыл китайский клуб на третьей минуте, когда смог отличиться Брэндон Ип. На последних секундах первого периода Девин Броссо забросил вторую шайбу в ворота «Сочи». На 39-й минуте хозяева забили третью шайбу после точного броска Лукаса Локхарта. В итоге победа «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:0.

Следующий матч ХК «Сочи» сыграет 6 сентября против «Ак Барса».

Евгений Леонтьев

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