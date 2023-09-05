Отец Миши Бахтина со СМА вышел на пикет к зданию свердловской прокуратуры

Отец трехлетнего мальчика Миши Бахтина, страдающего спинально-мышечной атрофией (СМА), Дмитрий Бахтин вышел с пикетом к зданию прокуратуры Свердловской области. Об этом в telegram-канале сообщает Е1.ru. Мужчина вышел с плакатом: «М. З. С. О. не обеспечивает ребенка-инвалида положенным ему лекарством».

«Что делать ребенку, когда терапия уже назначена, когда терапия уже принимается ребенком более года? Что делать ребенку, когда нет данных об отмене препарата? Это очень важно. Сейчас кто возьмет ответственность написать отмену препарата? Если хотят написать отмену, пусть напишут. Но ни один врач не решается»,— заявил Дмитрий Бахтин.

Напомним, ситуация вокруг лечения ребенка, больного СМА, получила широкий общественный резонанс в 2020 году. Тогда начался сбор на укол препарата «Золгенсма», стоимость которого составляет около 160 млн руб. К концу года удалось собрать необходимую сумму, и в феврале 2021 года Мише Бахтину поставили укол «Золгенсма». Позже родители обратились в ОДКБ с просьбой продолжить лечение препаратом «Спинраза», так как достаточно положительной динамики после введения препарата «Золгенсма» у ребенка не наблюдалось. Однако врачи отказывались вводить препарат, указывая на то, что отсутствуют клинические испытания совместимости «Спинразы» и «Золгенсма».

В июле этого года Мише Бахтину пообещали выдать препарат «Рисдиплам», который нужно принимать пожизненно. Однако, как сообщают СМИ, за два месяца лекарство так и не предоставили.

Дмитрий Бахтин ранее выходил с пикетами на Красную площадь и напротив Дома правительства в Москве.

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