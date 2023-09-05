Челябинское УФАС рассмотрит спор о восьмиконечной пицце

В Челябинске предприниматель пожаловался на конкурента в УФАС из-за пиццы в виде восьмиконечной звезды. Антимонопольный орган изучает обращение на предмет наличия признаков недобросовестной конкуренции, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Владелец пиццерии, обратившийся в ведомство, изготавливает продукцию под товарными знаками «Подди пицца» и «Липен» в виде восьмиконечной звезды. Предприниматель зарегистрировал эти бренды в 2021 году. Бизнесмен указал, что конкурент в заведении «Моццарелла» незаконно использует его товарные знаки и производит «Пиццу Липен» в форме, сходной до степени смешения с восьмиконечной звездой.

По мнению заявителя, это может вводить в заблуждение потребителей и нарушать закон «О защите конкуренции».

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