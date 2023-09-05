В Краснодаре 69% сотрудников заявили об уважении к начальству

В Краснодаре 69% работающих жителей заявили, что испытывают уважение к своему руководству. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О равнодушии к начальству сообщили 17% респондентов, еще 2% опрошенных рассказали, что испытывают любовь к руководителю, 1% — симпатию. Ненавидят своего начальника 5% краснодарцев.

«49% работающих россиян уважают своего непосредственного руководителя, причем женщины испытывают такое чувство чаще мужчин (51 и 47% соответственно)»,— говорится в исследовании.

Краснодар занял второе место среди крупных городов РФ по доле сотрудников, испытывающих уважение к руководству. На первом месте Красноярск (70%), на третьем — Ростов-на-Дону (61%). Больше других недолюбливают начальство жители Санкт-Петербурга (10%), Уфы и Омска (по 9%).

Анастасия Донскова

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