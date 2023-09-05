Бастрыкин заинтересовался историей с выселением матери участника СВО из дома в Тюмени

Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на публикации СМИ о том, что в Тюмени пожилую мать участника специальной военной операции (СВО) с инвалидностью выселяют из квартиры в аварийном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Женщина якобы не может получить жилье по социальному найму вне очереди, из-за чего ей предложили переехать в социальное учреждение. Сейчас тюменские следователи разбираются, были ли нарушены права пенсионерки.
И. о. главы СУ СКР по Тюменской области Александр Бессмельцев должен будет доложить Александру Бастрыкину об установленных фактах.