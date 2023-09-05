Бастрыкин заинтересовался историей с выселением матери участника СВО из дома в Тюмени

Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на публикации СМИ о том, что в Тюмени пожилую мать участника специальной военной операции (СВО) с инвалидностью выселяют из квартиры в аварийном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина якобы не может получить жилье по социальному найму вне очереди, из-за чего ей предложили переехать в социальное учреждение. Сейчас тюменские следователи разбираются, были ли нарушены права пенсионерки.

И. о. главы СУ СКР по Тюменской области Александр Бессмельцев должен будет доложить Александру Бастрыкину об установленных фактах.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте