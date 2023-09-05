«Трактор» в гостях проиграл казанскому «Ак Барсу»

Челябинский «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступил «Ак Барсу» со счетом 3:5. После окончания второго периода гости вели в счете, однако в третьей двадцатиминутке казанцы забросили три шайбы, в том числе дважды реализовали большинство.

В составе черно-белых заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев, Антон Бурдасов и Никита Сошников. Ответные голы на счету Дмитрия Кагарлицкого, Артема Лукоянова, Дмитрия Яшкина (дубль) и Александра Радулова.

Это был второй матч «Трактора» в сезоне 2023/24. Первую встречу с тольяттинской «Ладой» челябинцы выиграли со счетом 2:1. Следующая игра подопечным Анвара Гатиятулина предстоит тоже в гостях: 6 сентября они проведут матч с ярославским «Локомотивом».