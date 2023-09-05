В Сочи спасатели два дня спускали с гор заблудившихся туристов

В Сочи в течение двух суток проходила эвакуация заблудившихся туристов с горы Ачишхо. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

По данным службы, группа из двух человек не была зарегистрирована. Сообщение о том, что туристам нужна помощь, поступило спасателям вечером 2 сентября. Заблудившиеся парень и девушка сообщили, что находятся на высоте около 1,8 тыс. м в верховье рек Рыбная и Ачипсе.

«Они рассказали, что во время похода у них закончилась вода, поэтому им пришлось сбросить высоту и идти через кусты рододендрона вниз к реке»,— говорится в сообщении.

При спуске девушка потеряла ботинок, что могло осложнить спуск, поэтому спасатели, узнав размер ноги туристки, приобрели ей новую пару обуви.

Утром за туристами выехали на автомобиле высокой проходимости к Хмелевским озерам. Остальной путь спасатели преодолели пешим ходом. Заблудившихся туристов нашли на следующий день. Их жизни и здоровью ничего не угрожало. Спуск затянулся до 20:00, поэтому группа встала на ночевку в километре от тропы на гору Зеленая до наступления светлого времени суток.

Спуск продолжился утром 4 сентября, и уже к 18:00 туристов доставили на базу.

Анастасия Донскова

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