Фигуранты дела о мошенничестве при поставках зерна получили по 6,5 лет колонии

В Омске завершился судебный процесс по уголовному делу о мошенничестве при поставках зерна. Экс-директору АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» Алексею Секачеву, бывшему директору ООО «Дары Сибири» Максиму Плужникову и руководителю фирмы «Глобал-С» Станиславу Сауте по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) суд назначил по 6,5 лет колонии общего режима и штраф по 800 тыс. руб., рассказали в пресс-службе Куйбышевского суда.

Также с осужденных солидарно в пользу АО «ЛК «Зерно Сибири» взыскан ущерб в сумме 19,8 млн. руб. После оглашения приговора предпринимателей взяли под стражу в зале суда.

По материала суде, обвиняемые вместе с иным лицом (уголовное дело выделено в отдельное производство) в 2019–2020 годах похитили средств АО «ЛК «Зерно Сибири» на общую сумму 54,4 млн руб. при исполнении и оплате договора на поставку пшеницы.

Четвертый фигурант дела, член совета директоров АО «ЛК «Зерно Сибири» и бывший депутат Курской облдумы Александр Четвериков находится в розыске. В начале 2022 года Норвегия, где предприниматель был задержан по ордеру Интерпола, отказала России в его выдаче.

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Илья Николаев