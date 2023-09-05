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обновлено 08:07

Ремонт подземного перехода у Центрального рынка Перми оценили в 2,8 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на выполнение работ по ремонту подземного пешеходного перехода в районе Центрального рынка Перми.

Согласно технической документации, протяженность перехода составляет 55,34 м, габарит по ширине — 8,2 м, габарит по высоте — 2,3 м. Подрядчик должен перекрасить стены и потолок, заменить ливнеприемники и перила, заменить металлические люки.

Все работы необходимо завершить к 30 ноября 2023 года.

Максимальная цена контракта указана в размере 2,8 млн руб. Победителя аукциона определят 14 сентября.

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