Житель Бийска поучил срок в колонии строгого режима за угон мусоровоза

Бийский горсуд приговорил местного жителя к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима за угон мусоровоза с территории автобазы (ч.1 ст.166 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет).

Автомобиль застрял в дорожной колее и загорелся. В судебном заседании фигурант дела признал свою вину в полном объеме, указав, что он планировал вернуть автомобиль после того, как покатается, однако, не справился с управлением.

Суд установил, что мужчина совершил преступление, имея непогашенные судимости, в том числе за аналогичные преступления. Помимо лишения свободы ему также запрещено в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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Анна Егорова