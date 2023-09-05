Продавцом в сделке с кинотеатром «Кристалл» выступит бывший депутат заксобрания

Собственником земельного участка под зданием бывшего кинотеатра «Кристалл» на Комсомольском проспекте, 53, стало физлицо, говорится в выписке из Росреестра, с которой ознакомился «Ъ-Прикамье». Согласно ей, физлицо стало собственником участка площадью 5325 кв. м 10 апреля 2023 года, то есть в период подготовки сделки с краевым правительством по продаже ему здания бывшего киноцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», этим физлицом является бывший депутат заксобрания Пермского края, владелец компании «Панорама» Александр Флегинский. А сам участок был образован минувшей весной за счет включения в него земли под парковкой.

17 августа 2023 года правительство Пермского края выпустило распоряжение №303, которое касается приобретения здания бывшего кинотеатра «Кристалл» на Комсомольском проспекте, 53. Согласно нормативному акту сумма сделки составит 370 млн руб.

О намерениях краевых властей приобрести здание закрывшегося кинотеатра стало известно в апреле. Планировалось, что на базе «Кристалла» разместится региональный молодежный центр.