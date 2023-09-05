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Нефтеперерабатывающий завод в Перми возглавил топ-менеджер из Болгарии

Как стало известно «Ъ-Прикамье», вчера приступил к исполнению обязанностей новый генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Ильшат Шарафутдинов. Ранее он возглавлял дочернее предприятие ЛУКОЙЛа в Болгарии — нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас».

Фото: youtube.com

Фото: youtube.com

Прежний генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС) Сергей Андронов, как и предсказывал «Ъ-Прикамье», покинул должность. Господин Андронов перешел на работу в центральный аппарат ПАО «ЛУКОЙЛ» в Москве, где возглавил один из департаментов.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» управляет мощностями Пермского НПЗ, основанного в 1958 году. В состав группы «ЛУКОЙЛ» предприятие вошло в 1993-м. Сегодня является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

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