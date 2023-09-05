Минтруд Башкирии обязали оплатить стоимость надгробий Героям соцтруда

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии, обязавшего минтруд Башкирии, республиканское отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ и Республиканский центр социальной поддержки населения выплатить около 6,4 млн руб. предпринимателю Сергею Оленину. В эту сумму суды оценили стоимость изготовления и установки десяти надгробий на могилах Героев Социалистического Труда.

Как следует из материалов дела, в июне-июле 2022 года господин Оленин заключил с родственниками умерших Героев Социалистического Труда договоры на установку надгробий за счет органов исполнительной власти региона. После подписания актов выполненных работ, предприниматель направил счета на оплату, но минтруда в лице Республиканского центра социальной поддержки населения отказалось оплачивать счета, сославшись на расхождения в написании фамилий умерших. Например, Николай Ломодуров был указан как Ламодуров.

Суды двух инстанций установили, что истец выполнил условия договоров. При этом согласно справкам органов местного самоуправления, «в написании фамилий, имен и отчеств, дат рождения Героев были допущены ошибки, расхождения были и в других документах, сопровождали умерших всю жизнь». «Между тем, расхождение в написании имени Героя не может являться основанием для отказа в выплате компенсации,— отметили суды. — Идентичность личности гражданина, которому был установлен памятник с лицом, награжденными званием Героя Социалистического Труда не вызывает сомнения». Обязанность оплачивать стоимость надгробий на могилах Героев Социалистического Труда за счет бюджетных средств установлена ФЗ «О ветеранах» и постановлением Правительства России «О надгробии, сооружаемом на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда…», указано в материалах дела.

Олег Вахитов

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