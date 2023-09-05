Контрактник из Серова погиб во время боев за ЛНР

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб 38-летний уроженец Серова (Свердловская область) Дмитрий Кончаков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральского города.

Дмитрий Кончаков родился в Серове 28 июля 1985 года. Окончил школу №2, после этого получил специальность слесарь-сантехник. В марте 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. 19 мая уралец погиб во время боев по освобождению Луганской Народной Республики.

Прощание с ним пройдет 5 сентября в 12:00 часов в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» на ул. Карбышева, 15А.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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