Хоккеисты «Сибири» одержали победу, проигрывая 0:3 по ходу матча

Новосибирская «Сибирь» одержала первую победу в первенстве Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Это произошло в столице Казахстана Астане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Матч начался для гостей катастрофично. К 25-й минуте «Барыс» вел со счетом 3:0, причем все три гола хозяева провели в большинстве. Но еще до второго перерыва Илья Морозов и Владимир Бутузов смогли отыграть две шайбы. В третьей 20-минутке на один гол казахстанцев сибиряки ответили двумя – Сергея Дубакина и Алексея Яковлева. Овертайм продлился всего девять секунд, которых Тревору Мерфи хватило, чтобы выйти один на один с голкипером астанинцев и точно бросить – 5:4.

«Несмотря на 0:3, команда верила, и все на лавке тоже. Хорошо забили в овертайме. Что очень важно, за 30 секунд до конца третьего периода наш вратарь здорово выручил нас»,– отметил после игры главный тренер новосибирцев Дэвид Немировски.

В первом своем матче турнира 2 сентября «Сибирь» уступила в Омске местному «Авангарду» 1:2.

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Валерий Лавский