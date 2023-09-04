У Ленинградского вокзала Москвы горел склад

В Москве загорелся склад недалеко от Ленинградского вокзала. Как сообщили в столичном ГУ МЧС, произошел пожар на кровле «неэксплуатируемого отдельного стоящего строения». О пострадавших не сообщается.

ТАСС уточняет, что пожар произошел по адресу: Комсомольская площадь, 1а, строение 14. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 21:08. В 21:46 он был локализован (площадь не уточняется). В 22:07 МЧС сообщило, что пожар потушен.

Как сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на транспортную прокуратуру, пожар возник из-за поджога мусора.

В «Московской железной дороге» уточнили, что возгорание не повлияло на движение поездов, передает ТАСС. Помещение не относится к РЖД.