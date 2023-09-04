Под Геленджиком при столкновении с грузовиком скончалась водитель Nissan

Под Геленджиком произошло ДТП, в котором от полученных травм скончалась женщина-водитель Nissan. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Авария произошла 4 сентября в 18:20 на 1476км+84м автодороги М-4 «Дон». 35-летняя женщина за рулем Nissan Qashqai двигалась со стороны Геленджика в сторону Архипо-Осиповки. Она превысила безопасную скорость движения и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с грузовиком Shacman, от чего легковушка опрокинулась в кювет.

Водитель Nissan скончалась на месте от полученных травм. Ее пассажир — 22-летний молодой человек — попал в реанимацию.

Татьяна Ручкина

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