В Сочи спасатели вынесли из леса в районе Белых скал пострадавшую девушку

В Сочи в районе Белых скал спасатели вынесли из леса на носилках пострадавшую девушку. Об этом сообщает городская служба спасения.

Информация о том, что туристке нужна помощь, поступила 4 сентября в 16:30. Поисково-спасательный отряд выехал к Белым скалам Хостинского района. Там специалисты нашли пострадавшую девушку и транспортировали ее на мягких носилках по скалистой местности и лесным массивам.

Девушка находится в сознании. Спасатели передали ее бригаде скорой медицинской помощи.

Татьяна Ручкина

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