В ХМАО «РН-Бурение» направила иск в суд о взыскании 54 млн рублей с поставщиков

Компания ООО «РН-Бурение» (входит в НК «Роснефть») направила в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа иск о взыскании 54,2 млн руб. с фирмы ООО «МТО Альянс», поставляющей промышленное оборудование. Об этом сообщает издание «Правда УРФО».

По данным издания, компания «РН-Бурение» является основным заказчиком «МТО Альянс». Фирма поставляет в филиалы «Роснефти» стальные трубы, металлоконструкции и оборудования для обустройства и функционирования скважин. Сообщается, что компания «РН-Бурение» и раньше предъявляла иск к «МТО Альянс». Так, в августе компания направила иск в Арбитражный суд ХМАО о взыскании 3,9 млн руб. Эту сумму «МТО Альянс» задолжала в рамках исполнения обязательств по договору поставки материально-технических ресурсов от 2021 года.

Ева Коршунова

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