Рынок видеоигр посерел

Продажи видеоигр в России на сером рынке в два раза превысили официальные. С начала года торговые сети заработали больше 2 млрд руб., в то время как доход перекупщиков превысил 4 млрд руб., следует из данных XYZ School, с которыми ознакомились «Известия». Цифры подтверждают и собеседники “Ъ FM”. Они связывают это с тем, что после ухода из России многих зарубежных студий, купить игры самостоятельно стало сложнее. Для этого, как правило, нужно переносить свой профиль в другую страну. А посредники могут сделать это за пользователя и доставить товар в виде ключа активации, либо подарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кроме того, на сером рынке новинки появляются одновременно со всем миром. Поэтому этот сегмент будет и дальше расти, уверен независимый игровой эксперт Александр Кузьменко:

«Если экстраполировать даже официальные доходы от того рынка, который приносили видеоигры в 2021 году, то эти цифры действительно похожи на реальность, потому что они увеличиваются, как и весь рынок. Дело в том, что оценить серый рынок приставок, компьютеров и игр сейчас достаточно трудно — он обходит официальные подсчеты.

Еще буквально два-три года назад, когда мы хотели купить новую игру на X-Box, то платили российской карточкой эти $70. Сейчас нужно регистрировать турецкий аккаунт, пополнять его серыми схемами и после этого получаем игру. Как это посчитать? По сути, никак.

Любые серые схемы, естественно, могут рано или поздно закрыться, но тут, скорее, вопрос именно большого бизнеса. Дело в том, что российская игровая индустрия — это всего лишь 3%, в пике — 4% от мировой. Этот рынок, естественно, не хочется терять, и поэтому большие корпорации сейчас смотрят на ситуацию сквозь пальцы. То есть неважно, где находится пользователь, главное, чтобы этот пользователь регулярно приносил деньги. При этом, заметьте, вы официально платите за игру, ничего не пиратите, только теперь указано, что вы находитесь в Турции».

Кроме того, посредники продают игры в два или даже три раза дешевле, чем, например, официальные ритейлеры. Для сравнения на сайте одной из крупнейших торговых сетей игру Atomic Heart для консоли X-Box можно купить за 5,7 тыс. руб. И только дисковую версию. В то время как цифровая копия у серого посредника обойдется в 3,8 тыс. руб. с моментальной доставкой.

Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков говорит, что такая разница — следствие высоких издержек, которые приходится нести ритейлерам, чтобы достать эти игры.

Но покупателям стоит учитывать и риски безопасности, потому что для покупки некоторых товаров на сером рынке продавец может запросить полный доступ к учетной записи, отмечает эксперт:

«Рынок видеоигр стал серым, коммерсанты ищут варианты, как получить прибыль, продавая этот продукт. Это сейчас везде. Допустим, те же iPhone, , их привозят маленькие игроки просто в баулах. А есть крупные компании, у всех свои накладные расходы: какие-то организации отчисляют лицензионные вещи, какие-то нет, поэтому от этого всего и складывается итоговая ценовая характеристика. Но надо понимать, что, конечно же, среди таких продавцов гораздо больше вероятность получить проблемы».

На фоне ухода из России иностранных игровых студий и издателей, геймеры стали чаще использовать нелицензионные версии игр, подсчитывали эксперты XYZ School. По их данным, в прошлом году почти 70% опрошенных играли хотя бы в одну пиратскую копию. По оценкам аналитиков, из-за этого иностранные производители могли недополучить примерно 30 млрд руб. в 2022 году.

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Владислав Викторов