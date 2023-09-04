«Молот» второй раз подряд одерживает волевую победу

Второй поединок чемпионата Высшей Хоккейной Лиги пермская команда «Молот» провела в Челябинске. Хоккеисты «Челмета» первыми открыли счет, но пермяки сумели отыграться. Основное время игры закончилось вничью 1-1. Гол в составе гостей забил Дмитрий Аржанов. Победитель встречи определился в овертайме. За семь секунд до истечения дополнительного времени Денис Дюрягин принес победу «Молоту».

Следующую игру подопечные Сергея Бердникова проведут так же на выезде: 6 сентября их ждет поединок в Вырхней Пышме с местным «Горняком».