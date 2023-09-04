Жители Кубани увеличили траты на ювелирные украшения на 42%

Жители Краснодарского края за полгода увеличили траты на ювелирные украшения на 42%. Как сообщает пресс-служба аналитического центра компании SOKOLOV, средний чек в регионе вырос до 8,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По итогам первого полугодия оборот ювелирного рынка Краснодарского края по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 10%, до 6,2 млрд руб. В результате регион стал лидером в Южном федеральном округе по объему продаж. При этом в России Кубань занимает четвертое место по этому показателю.

В Адыгее объем рынка увеличился на 14%, до 282,8 млн руб. Средний чек в республике вырос на 6%, до 7 тыс. руб.

Регион занимает третье место в топе лидеров по среднему чеку. На втором месте оказалась Ростовская область (8 тыс. руб.). В тройку лидеров в ЮФО по объему продаж ювелирных изделий вошли Ростовская (3,3 млрд руб.) и Волгоградская (1,5 млрд руб.) области.

Татьяна Ручкина

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