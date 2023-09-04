Из Сочи возобновят перелеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

Со 2 октября авиакомпания «Россия» (входит в группу Аэрофлот) возобновит прямые регулярные рейсы из Сочи в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Самолеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх будут курсировать четыре раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и субботам). Вылеты из российского курорта запланированы в 17:00, а прилеты — в 20:35. В обратном направлении самолеты будут отправляться в 22:10 и прилетать в 1:25 следующего дня.

Полеты из Сочи в Хургаду планируются по вторникам и четвергам в 12:00 и по воскресеньям — в 14:00. Обратно из египетского курорта рейсы запланированы по четвергам — в 17:00, по вторникам — в 17:10 и по воскресеньям — в 18:40.

Татьяна Ручкина

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