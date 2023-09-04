«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В России, Китае и США полным ходом идет эксперимент по внедрению цифровых денег Центральных банков — CBDC. Понятно, что это все будет интенсивно развиваться, но появляется все больше и больше вопросов. Например, британский регулятор, который работает над созданием цифрового фунта, начал вводить определенные ограничения, он будет доступен только для граждан Соединенного Королевства. Это серьезный минус, потому что финансы требуют быстроты операции, и для инвесторов скорость имеет принципиальное значение. На что обратить внимание в данном случае? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с генеральным директором платформы Bitbanker Сергеем Горшуновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Насколько серьезные изменения может внести появление цифровых денег Центральных банков? Стоит ли ожидать какой-либо перестановки сил в мире криптовалют и децентрализованных финансов?

Сергей Горшунов: Я к этому отношусь с долей иронии. Почему? Потому что даже в самом названии CBDC (Central bank digital currency) и «криптовалюта» содержится противоречие. Криптовалюта по определению — это вещь децентрализованная, а Центробанк – это суперцентрализованная структура. Поэтому мы тут пытаемся сравнить две противоположности, и это будут совершенно разные вещи. То есть с блокчейном CBDC не будет иметь ничего общего. Комиссия, трансакции — все это будет контролироваться ЦБ и так далее.

Мир децентрализованных финансов, он трейдеровый, как вы правильно отметили, а традиционные финансы, наоборот, становятся еще более централизованными. В конце концов, мы придем к тому, что регулятор и банки хотят, чтобы мы платили туда, куда они укажут и куда разрешат, а не куда хотим мы. Вот к этому все идет.

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