В Петербурге оштрафовали телеканал за маленькие знаки возрастной маркировки

Мировой судья судебного участка №153 Санкт-Петербурга назначила ООО «Теледом» штраф в размере 20 тыс. руб. за то, что знаки, ограничивающие возраст аудитории программы, были меньше его логотипа, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Судья сочла компанию нарушителем ч.2 ст.13.21 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение порядка распространения среди детей продукции СМИ, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию. Нарушение было зафиксировано 4 июня. В пресс-службе уточнили, что знаки 6+, 12+, 16+ в эфирных программах были размером 1 см, а логотип – 1,5 см. Представитель телеканала в суде не появился. Сумма штрафа, назначенного судьей, оказалась минимальной возможной по этой статье.

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