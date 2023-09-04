На трассе А-215 в Ленобласти отремонтируют мосты через Кузру и Святуху

Капитальный ремонт мостов через реки Кузру и Святуху в Подпорожском районе Ленобласти на участке федеральной трассы А-215 от Лодейного поля до Вытегры начнется осенью 2023 года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Мост через реку Кузру находится на 98-м километре трассы, через Святуху — на 48-ом. Оба моста поступили на баланс дорожного управления в 2019 года, и оба оказались в неудовлетворительном состоянии. Проекты капремонта предполагают почти полное обновление инженерных сооружений.

11 сентября подрядчик установит временную схему организации движения на мосту через Кузру. Ремонт моста через Святуху должен начаться до конца 2023 года. Согласно заключенным контрактам, движение по обновленным мостам начнется осенью 2024 года.

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