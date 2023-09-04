Петр Казакевич назначен руководителем блока финансовых рынков ПСБ. На этой позиции он будет отвечать за дальнейшее развитие инвестиционного бизнеса и внедрение инновационных моделей продуктового предложения. Подразделение, которое возглавил Казакевич, является центром взаимодействия банка с финансовыми рынками и институтами. Команде под его руководством предстоит реализовать проекты по развитию инвестиционного продуктового предложения для всех клиентских сегментов.

Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака с изображением своего фирменного логотипа на русском языке и китайских иероглифах, обозначающих слово «банк». Решение зарегистрировать такой товарный знак «Сбер» объяснил возможным расширением работы с китайским населением в приграничных территориях РФ с Китаем. Ранее банк заявлял о планах открыть филиал в Китае в дополнение к представительству.

Компания VK объявила об объединении активов в бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» и «Экосистемные и комплексные сервисы». Они объединят ключевые продукты и сервисы холдинга. В бизнес-группу «Социальные платформы и медиаконтент» войдут: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». В бизнес-группу «Экосистемные и комплексные сервисы» войдут: почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений Rustore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы.