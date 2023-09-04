«Яндекс Погода»: 5 сентября в Черноземье ожидаются дожди и чуть больше +20°

В Черноземье 5 сентября будет дождливо, а температура воздуха прогреется до +24°. Такой прогноз приводит «Яндекс Погода».

По данным сервиса, наиболее благоприятная погода ожидается в Воронежской и Орловской областях. Во вторник в этих регионах будет облачно, а отметка термометра поднимется до +21° и +23° соответственно.

В Курской области прогнозируется небольшой дождь и +23°.

Еще в трех регионах ожидаются ливни. При это теплее всего будет в Белгородской области (+24°). В Липецкой воздух прогреется до +22°. В Тамбовской будет холоднее всего, температура составит +20°.

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте