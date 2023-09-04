Большой дворец Петергофа пообещали адаптировать для инвалидов после жалобы

Большой дворец Петергофа, который входит в музей-заповедник «Петергоф», адаптируют для посещения маломобильными людьми, сообщили 78.ru в пресс-службе музея.

Такое решение было принято после жалобы, оставленной в соцсети посетительницей музея. Она рассказала, что ее не пустили на экскурсию по дворцу из-за того, что она была в инвалидной коляске. Девушка хотела подняться на второй этаж музея, но ей предложили подниматься туда без коляски, а коляску отдать сопровождавшей ее матери. Сотрудники музея пояснили, что лестница между первым и вторым этажами паркетная, и может поцарапаться.

В пресс-службе музея отметили, что в разделе «Доступная среда» на официальном сайте музейного комплекса размещена информация для желающих посетить его маломобильных людей. Там, в частности, сказано, что для посетителей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в Большом Петергофском дворце доступны первый этаж и специальная комната, в которой может быть показана видео-экскурсия по музею.

«Музей-заповедник «Петергоф» искренне сожалеет о случившемся инциденте. Мы постоянно работаем над улучшением доступной среды маломобильных групп посетителей — над внедрением специальных технических средств и привлечением квалифицированного персонала», — сказали в пресс-службе.

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