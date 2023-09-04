В Воронеже увеличили объем строительства по КРТ 6 га на севере города

Мэрия Воронежа утвердила проект планировки 6,17 га, ограниченных переулком Солнечным, улицей Солнечной, а также территории, прилегающей к улице Беговой и переулку Солнечному. Глава города Вадим Кстенин подписал соответствующее постановление.

Как следует из документации, на этом месте предстоит снести 15 жилых домов общей площадью 8,2 тыс. кв. м и два детсада общей площадью 539 кв. м.

На их месте планируется построить дома от семи до 12 этажей с подземным паркингом и детсад на 260 мест. Общая площадь всех проектируемых жилых зданий в зоне развития территории составляет 83,7 тыс. кв. м, в том числе квартир — 59,9 тыс. кв. м. Площадь нежилых помещений на первых этажах определена на уровне 5,1 тыс. кв. м.

При этом в мастер-плане территории общая площадь застройки равнялась 76,1 тыс. кв. м. Объем был увеличен на 9,09%, так как детализация мастер-плана «не учитывает архитектурно-проектные решения будущей застройки», которые формально влияют на площадь — «выступающие декоративные элементы фасада, крыльца, приямки, входы в подвальные этажи, рампы подземного паркинга и другие».

Также была увеличена и жилая площадь. Отклонение от мастер-плана не влияет на максимально допустимые параметры интенсивности использования территории: «Имеется профицит около 50% для отношения площади планируемого строительства к площади функциональных зон».

Застройщик в документации не указан.

Ранее конкурс на комплексное развитие территории (КРТ) по этим же адресам выиграла ГК «Развитие» Сергея Гончарова. По его условиям, застройщику надо было снести 16 старых домов общей площадью 18,8 тыс. кв. м и до конца 2029 года построить три дома на 7–12 этажей площадью почти 54 тыс. кв. м и два детсада на 290 мест. Инвестиции в проект оценивались на уровне 5–5,5 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Комплексное "Развитие" территории».

Александр Прытков

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