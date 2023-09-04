Глава Кубани поручил активизировать темпы обновления инженерных сетей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил активнее модернизировать изношенные инженерные сети. На совещании по подготовке к отопительному сезону он подчеркнул, что главы муниципалитетов должны более ответственно подходить к этому вопросу, сообщает пресс-служба администрации региона.

В 2017 году на Кубани приняли решение о ежегодном обновлении не менее 5% сетей. Глава региона отметил, что задачу выполняют Выселковский, Динской, Славянский и Ленинградский районы. В регионах-аутсайдерах, которые заменили менее 3%,— Приморско-Ахтарский, Тбилисский, Брюховецкий и Крымский районы.

«Опираясь только на бюджетные средства, невозможно модернизировать весь тепловой комплекс. Мы должны привлекать концессионеров и инвесторов, а также контролировать исполнение взятых ими обязательств»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Андрей Прошунин подчеркнул, что в муниципалитетах, куда зашли инвесторы, количество модернизируемых объектов заметно растет. Всего в 2023 году в крае обновляют 52 котельные. На 36 из них работы проведут за счет инвесторов, на 16 остальных — за бюджетные средства.

Из планируемых 145 км в регионе обновили уже более 118 км изношенных теплотрасс. В столице Кубани «Краснодартеплосеть» по инвестпрограмме меняет магистраль ТЭЦ — Центр города. К 2026 году планируется заменить весь участок протяженностью более 8,5 км. Из них в этом году намерены обновить 1,1 км.

Татьяна Ручкина

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