В Нижнем Тагиле применили новую технологию ядерной медицины для лечения онкобольных

Медики из филиала Свердловского областного онкологического диспансера в Нижнем Тагиле применили новую технологию радионуклидной терапии, позволяющую снимать у пациентов болевой синдром, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Во-первых, при применении нового радиофармпрепарата противоболевой эффект наступает достаточно быстро. Во-вторых, "Самариий-153 Оксабифор" менее токсичен в отношении костного мозга»,— рассказал руководитель радиотерапевтической службы Свердловского областного онкологического диспансера Дмитрий Бенцион. По его словам, курс лечения не требует длительной госпитализации, уже через сутки пациенты могут быть выписаны домой

Лечение по новой технологии в отделении радиологии Нижнего Тагила ежегодно будут получать порядка 300 пациентов.

Ева Коршунова

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