Инженерно-технологические классы открылись в пяти нижегородских школах

В пяти школах Автозаводского района Нижнего Новгорода ученики начиная с пятого класса смогут получить дополнительные знания по математике и физике, развить инженерно-технические компетенции и получить опыт проектной работы. Как сообщили в администрации города, для этого в автозаводских школах №37, 43, 119,170 и лицее №165 открыты профильные инженерно-технологические классы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В городском департаменте образования считают, что создание таких классов поможет школьникам достичь необходимого уровня подготовки для продолжения обучения в университетах и дальнейшей работы в инженерной индустрии.

Индустриальным партнером проекта выступает Горьковский автозавод.

Андрей Репин