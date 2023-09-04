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Инженерно-технологические классы открылись в пяти нижегородских школах

В пяти школах Автозаводского района Нижнего Новгорода ученики начиная с пятого класса смогут получить дополнительные знания по математике и физике, развить инженерно-технические компетенции и получить опыт проектной работы. Как сообщили в администрации города, для этого в автозаводских школах №37, 43, 119,170 и лицее №165 открыты профильные инженерно-технологические классы.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В городском департаменте образования считают, что создание таких классов поможет школьникам достичь необходимого уровня подготовки для продолжения обучения в университетах и дальнейшей работы в инженерной индустрии.

Индустриальным партнером проекта выступает Горьковский автозавод.

Андрей Репин

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