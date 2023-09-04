Нижегородские ученые первыми в России создали прозрачные керамики для лазеров

Химики нижегородского госуниверситета имени Лобачевского (ННГУ) первыми в России создали прозрачные керамики со структурой фторапатита — аналога костной ткани — для лазерных систем ближнего инфракрасного диапазона. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прозрачные керамики, полученные сотрудниками химического факультета ННГУ

Фото: пресс-служба ННГУ имени Лобачевского Прозрачные керамики, полученные сотрудниками химического факультета ННГУ

Фото: пресс-служба ННГУ имени Лобачевского

В частности, такие лазеры используются для определения концентрации вредных веществ в атмосфере или при малоинвазивных операциях в хирургии и косметологии: импульс испаряет, а не сжигает кожу при разрезе.

Большинство современных лазеров работают на стеклах или монокристаллах. Структура керамик упрощает изготовление, снижает стоимость и повышает надежность лазерных установок.

«Мы освоили методику получения плотного оптически прозрачного фторапатита стронция и планируем синтезировать лазерные материалы с активными ионами гольмия и эрбия, генерирующими излучение в диапазоне 2-3 мкм. Конечным итогом разработок должна стать лазерная установка на полученных нанокерамиках»,— рассказал автор исследования Дмитрий Пермин.

Елена Ковалева