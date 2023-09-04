В СВО погиб мобилизованный из Ярославской области

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Ярославской области Владислав Кирсанов, сообщили в региональном правительстве. Он был призван по мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Храм святителя Леонтия Ростовского, Ярославль

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Храм святителя Леонтия Ростовского, Ярославль

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Владислав Кирсанов служил разведчиком-дальномерщиком артиллерийского дивизиона. У него остались супруга и сын. Прощание с военнослужащим состоится завтра, 5 сентября, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона»,— сообщили в правительстве.

Алла Чижова