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В СВО погиб мобилизованный из Ярославской области

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Ярославской области Владислав Кирсанов, сообщили в региональном правительстве. Он был призван по мобилизации.

Храм святителя Леонтия Ростовского, Ярославль

Храм святителя Леонтия Ростовского, Ярославль

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Храм святителя Леонтия Ростовского, Ярославль

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Владислав Кирсанов служил разведчиком-дальномерщиком артиллерийского дивизиона. У него остались супруга и сын. Прощание с военнослужащим состоится завтра, 5 сентября, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона»,— сообщили в правительстве.

Алла Чижова

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