Более 4 млрд рублей направили нижегородские аграрии на закупку новой техники

Нижегородские сельхозпредприятия с начала 2023 года направили на закупку 850 единиц новой техники более 4 млрд руб. По данным областного минсельхоза, субсидии из регионального бюджета на покупку техники могут составлять до 50% понесенных затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Размер субсидии зависит от вида техники. С начала года на эти цели направлено почти 260 млн руб.»,— рассказал министр сельского хозяйства Николай Денисов.

По итогам 2022 года нижегородские предприятия АПК закупили более 1,2 тыс. единиц новой техники. На это было направлено около 6 млрд руб.

Андрей Репин