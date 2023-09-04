Житель Курской области получил 20 лет за госизмену, диверсию и наркотики

Курский областной суд приговорил 44-летнего жителя Железногорска Сергея Коршакова к 20 годам лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Мужчина был признан виновным сразу в четырех преступлениях: госизмене (ст. 275 УК РФ), подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ), попытке сбыта наркотиков (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и незаконной торговле наркотиками в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Первые три года Сергей Коршаков должен провести в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима.

Тем же облсуд приговорил 36-летнего жителя Железногорска Сергея Полянского к десяти годам лишения свободы за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 228 УК РФ). Первые три года он проведет в тюрьме, еще семь — в колонии строгого режима.

Предварительное следствие вело управление ФСБ по Курской области. Фабула дела не раскрывается. Коллегиальный состав суда рассматривал его в закрытом режиме. Приговор может быть обжалован, отметила пресс-служба.

Александр Прытков, Воронеж