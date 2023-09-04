Два кубанских застройщика вошли в топ-10 по вводу жилья в РФ

Строительные компании DOGMA и AVA Group вошли в топ-10 застройщиков в РФ по вводу жилья по итогам восьми месяцев. Об этом говорится в исследовании единого ресурса застройщиков.

DOGMA увеличила свои позиции на шесть строчек и заняла восьмое место в рейтинге. Застройщик ввел с января по август включительно 11 многоквартирных домов в одном ЖК. Общая площадь помещений составила 188,4 тыс. кв. м.

Краснодарская AVA Group поднялась сразу на 13 позиций и заняла десятое место в рейтинге. Застройщик ввел в эксплуатацию 12 домов в семи ЖК. Площадь помещений превысила 170,4 тыс. кв. м.

По итогам восьми месяцев в рейтинге российских застройщиков лидерство сохранила компания «ПИК». Она ввела в восьми регионах 53 дома в 36 ЖК с общей площадью помещений в 1,2 млн кв. м . На втором и третьем месте друг друга сменили столичная ГК «Самолет» и питерский холдинг Setl Group. «Самолет» ввел 43 дома в 15 ЖК, общая площадь помещений составила 908,3 тыс. кв. м. Setl Group ввела 21 дом в семи ЖК на 465,3 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

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