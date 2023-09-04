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Полиция положила положенца

В Туве ставленник Шляпы осужден на десятилетний срок

В Туве вступил в силу приговор криминальному авторитету Орлан-оолу Донгаку, осужденному на десять лет колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. Согласно материалам дела, Орлан-оол Донгак являлся ставленником известного вора в законе Руслана Гегечкори (Шляпа-младший) и отвечал за пополнение «общака», соблюдение в республике криминальных традиций, организовывал воровские сходки для утверждения кандидатур «смотрящих» и карточные турниры. В основу приговора был положен вердикт присяжных, которые единодушно признали Донгака виновным и не заслуживающим снисхождения. Свою вину фигурант дела отрицает.

Вступил в законную силу приговор Верховного суда Республики Тыва в отношении Орлан-оола Донгака, об этом «Ъ» рассказали в пресс-службе суда. Уголовное дело в отношении «авторитета», неоднократно судимого за совершение преступлений против личности, полиция Кызыла возбудила еще в августе 2020 года. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания, где он потребовал себе отдельную камеру. В дальнейшем Донгаку предъявили обвинение по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии, наказание — от 8 до 15 лет колонии и штраф до 5 млн руб.).

Как рассказали «Ъ» источники, восхождение Орлан-оола Донгака к вершине преступного мира началось весной 2017 года. По данным силовиков, благодаря протекции вора в законе Руслана Гегечкори (Шляпа-младший), отбывавшего на тот момент наказание в ИК-1 УФСИН Тувы, он получил статус «положенца» (представляет лидеров преступного мира на конкретной территории).

Как указывается в деле, Орлан-оол Донгак, обладавший непререкаемым авторитетом в преступном мире, занимался пополнением «общака», контролировал определенные районы республики и колонии через назначение «смотрящих», пропагандировал «воровские» идеи, сплачивая лиц «криминальной направленности», в том числе молодежь.

По информации источников, в марте 2018 года после того, как освободившийся из мест заключения Шляпа-младший уехал, Орлан-оол Донгак стал единственным криминальным лидером в регионе. В декабре 2018 года «авторитет» организовал в бильярдной карточный турнир, на который съехались более 40 его сподвижников, в апреле и мае 2020 года провел в Дзун-Хемчикском и Овюрском районах Тувы «сходки», на которых были утверждены кандидатуры новых «смотрящих».

Орлан-оол Донгак вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Жюри присяжных единодушно признало Орлан-оола Донгака виновным.

«Признано доказанным, что мужчина, обладая высшим положением в преступной иерархии, использовал свое влияние в целях воздействия на лиц криминальной направленности в местах лишения свободы и за их пределами на территории республики. Также он организовывал сбор денежных средств на нужды криминального мира и разрешал спорные ситуации среди лиц, поддерживавших данную субкультуру»,— говорится в сообщении прокуратуры Тувы. Присяжные единогласно высказались за то, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

На основании вердикта присяжных подсудимому назначили десять лет заключения в колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года после освобождения и штраф в размере 250 тыс. руб. Ни одна из сторон обжаловать решение не стала, он вступил в законную силу.

Константин Воронов, Новосибирск

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